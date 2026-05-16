Oggi la premier si trova in Grecia, dove partecipa all’evento Europe Gulf organizzato da Antenna Group. Durante la giornata incontrerà il primo ministro del Qatar. La sua agenda include anche altri incontri: lunedì sarà a Varsavia per un faccia a faccia con il presidente polacco e nel pomeriggio con il primo ministro irlandese. Questi incontri fanno parte di una serie di appuntamenti bilaterali previsti nelle prossime settimane.

Il governo non ha in programma manovre correttive e lavora con l’Europa per rendere più flessibile la clausola di salvaguardia prevista per le spese di difesa, e quindi usarla contro il caro energia. La posizione dell’esecutivo non è nuova, ma è stato necessario ribadirla in un venerdì agitato dalla risposta di Antonio Tajani a una domanda sulla crisi energetica e la possibilità di uno scostamento. Come annunciato da Giorgia Meloni un paio di settimane fa in conferenza stampa, l’Italia punta ad avere dall’Europa il via libera a usare anche per misure legate all’energia le risorse (circa 3,7 miliardi) della clausola di salvaguardia per le spese di difesa, e l’attesa dell’esito di questo negoziato sarebbe uno dei motivi per cui non è ancora stata presa una decisione definitiva sui programmi Safe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni oggi in Grecia all’Europe Gulf di Antenna Group. Incontrerà il premier qatarino

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