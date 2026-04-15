Zelensky in visita oggi a Roma incontrerà Mattarella e Meloni

Oggi a Roma si svolge una visita ufficiale del presidente dell’Ucraina, che incontrerà prima la premier italiana alle 15. L’incontro tra le due figure si inserisce in un contesto di relazioni diplomatiche tra i due paesi. Successivamente, il presidente ucraino avrà un colloquio con il presidente della Repubblica italiana. La visita è stata annunciata ufficialmente e si inquadra in una serie di incontri tra rappresentanti ucraini e italiani.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky in visita oggi mercoledì 15 aprile a Roma. Il presidente dell'Ucraina incontrerà prima la premier Giorgia Meloni, alle 15.30 a Palazzo Chigi. Più tardi, alle 17, Zelensky si recherà al Quirinale dove sarà ricevuto da presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'Italia "si è schierata senza se e senza ma, in questi anni, con la nazione aggredita. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare una mano a un popolo che si sta difendendo e che, con se stesso, difende anche noi. Ed è quello che continueremo a fare, chiaramente, mentre lavoriamo per cercare di costruire un percorso di pace che però deve essere sostenibile, sul quale l’Italia non è stata a guardare", ha detto ieri Meloni a margine del Vinitaly, in vista dell'incontro di oggi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ucraina, Zelensky mercoledì a Roma: incontrerà di nuovo MeloniMercoledì 15 alle 15,30 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà a palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Zelensky in Italia, c’è la data! Quando incontrerà MeloniIl panorama diplomatico internazionale si arricchisce di un nuovo tassello fondamentale per gli equilibri geopolitici europei.