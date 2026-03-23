K Group, proprietaria di Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nella produzione dei contenuti e nell’intrattenimento, annuncia oggi l’ acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale da Exor, inclusi il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. L’operazione non include La Stampa, che – come GEDI ha recentemente annunciato – è stata oggetto di un accordo per la vendita al Gruppo SAE, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene esclusa dal perimetro dell’operazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Editoria, Antenna Group acquisisce il 100% di Gedi: esclusa La Stampa

Articoli correlati

Gedi ha ceduto La Stampa. Repubblica verso AntennaDopo oltre un secolo di legame con la famiglia Agnelli, La Stampa cambia proprietario e apre una nuova fase della sua storia.

Editoria, Gedi ha venduto ‘La Stampa’ a SaeTorino, 4 marzo 2026 - Il Gruppo Gedi e il Gruppo Sae comunicano di aver firmato il contratto preliminare di cessione a quest'ultimo del quotidiano...

Una selezione di notizie su Antenna Group

Temi più discussi: Antenna Group compra GEDI da Exor e rilancia sull’Italia; Gedi, prossima alla stretta finale la cessione di Repubblica ai greci di Antenna per 100 mln di euro, e con essa l'addio di Exor all'editoria dopo un secolo; Perché Federtennis vuole entrare ne La Stampa: cosa succede nei giornali, il risiko degli editori.

Antenna Group annuncia l’acquisizione del 100% di GediLa società che fa capo alla famiglia Kyriakou chiude la trattativa con Exor e si assicura la Repubblica, Radio Deejay, Radio Capital, m2o, HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la conce ... engage.it

Editoria, Gedi passa al gruppo greco Antenna: acquisito il 100%Milano, 23 mar. (askanews) - Gedi passa di mano: i greci di Antenna Group hanno annunciato l'acquisizione del gruppo editoriale.K Group, ... notizie.tiscali.it

Cambia il vento - Anna AR group ANTENNA 3, Voci in piazza (Testo di Marani - musica di Russo - Puglisi) https://youtu.be/-zDYcmnZnyU Fantastica Kizomba tutta da ballare, interpretata dalla voce emozionante di Anna Ar Group, e presentata nella trasmissio facebook