Trump io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è non le importa di arma nucleare Iran

Un confronto acceso tra esponenti politici si è svolto nelle ultime ore, con accuse dirette riguardanti atteggiamenti e priorità. In particolare, si è parlato di comportamenti considerati inaccettabili e di atteggiamenti verso temi come il nucleare iraniano e le reazioni del Papa. Le dichiarazioni si sono concentrate sulle differenze tra le posizioni assunte e le eventuali conseguenze di tali scelte.