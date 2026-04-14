Trump io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è non le importa di arma nucleare Iran
Un confronto acceso tra esponenti politici si è svolto nelle ultime ore, con accuse dirette riguardanti atteggiamenti e priorità. In particolare, si è parlato di comportamenti considerati inaccettabili e di atteggiamenti verso temi come il nucleare iraniano e le reazioni del Papa. Le dichiarazioni si sono concentrate sulle differenze tra le posizioni assunte e le eventuali conseguenze di tali scelte.
"E' lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità". Lo ha detto Donald Trump in una telefonata con il Corriere della Sera sulle parole di Giorgia Meloni dopo l'attacco del presidente americano al Papa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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