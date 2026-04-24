Oggi si svolge a Nicosia il vertice dell’Unione Europea, con la partecipazione dei leader di Italia, Grecia, Malta e Cipro. L’incontro è stato convocato per discutere strategie coordinate volte a prevenire una crisi migratoria di vaste proporzioni, simile a quella del 2015. La presidente del consiglio ha preso parte alla riunione, che si concentra su possibili iniziative condivise tra i quattro paesi coinvolti.

Home > Esteri > Il vertice Ue di Cipro riprende oggi nella capitale Nicosia. Per l’occasione i leader di Italia, Grecia, Cipro e Malta si sono incontrati per discutere possibili iniziative da attuare in modo coordinato, al fine di prevenire una crisi migratoria simile a quella vissuta nel 2015. Nella giornata di ieri, inoltre, la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il cancelliere tedesco Friedrich Merz per uno scambio di vedute sui principali dossier europei e internazionali di comune interesse. A margine...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni a Cipro per il vertice Ue: iniziativa di Italia, Grecia, Malta e Cipro per prevenire una crisi migratoria – La diretta

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