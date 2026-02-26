Vertice Italia-Cipro a Palazzo Chigi | paesi sicuri ed energia Meloni | Mediterraneo strategico ora l’Europa scelga

Al Palazzo Chigi si è tenuto un incontro tra Italia e Cipro, incentrato su sicurezza e energia. Sono stati discussi i passi da compiere per rafforzare la collaborazione tra i due paesi. La premier ha sottolineato l’importanza del Mediterraneo come area strategica e ha auspicato una scelta chiara da parte dell’Europa per sostenere questa visione.

Obiettivo: l’approdo a un documento congiunto per valorizzare ulteriormente il partenariato, nella consapevolezza che il Mediterraneo meriti un’attenzione strategica da parte dell’Europa negli scenari globali. È la conclusione del bilaterale Italia-Cipro che si è svolto a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente cipriota Nikos Christodoulidis, in visita in Italia, accolto dal picchetto d’onore dell’Aeronautica militare. Avanti tutta per rafforzare “i nostri diplomatici di cooperazione perché pensiamo che possano essere preziosi sul piano bilaterale ma anche, e forse soprattutto, sul piano multilaterale”. Così Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa al termine del vertice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vertice Italia-Cipro a Palazzo Chigi: paesi sicuri ed energia. Meloni: Mediterraneo strategico, ora l’Europa scelga Leggi anche: Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con Trump Leggi anche: Sicurezza, al via a palazzo Chigi vertice con Meloni Discussioni sull' argomento Board of peace per Gaza, divide la presenza italiana; 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington. Meloni a Cipro: Europa scelga se vuole contare. Costo energia è prioritàLe foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... teleborsa.it Lo slittamento del vertice tra Italia e Francia è un segnale negativo. I dossier da rafforzareDi vertici fra i due paesi se ne parla dal 2020 ma non si riesce mai a fissare una data. Le due economie sono estremamente integrate, e i numerosi interessi aziendali incrociati richiedono una governa ... ilfoglio.it Lo slittamento del vertice tra Italia e Francia è un segnale negativo. I dossier da rafforzare. Di vertici fra i due paesi se ne parla dal 2020 ma non si riesce mai a fissare una data. Di Jean-Pierre Darnis facebook Avvicendamento al vertice di Arkema in Italia: Nicola Tei rileva Giulio Cocco, che si ritira in pensione polimerica.it/articolo.aspi… x.com