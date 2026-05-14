Meloni sul nucleare e in Grecia | stasi al Senato tra potere e crisi

Il viaggio della presidente del Consiglio ad Atene ha attirato l’attenzione sui rapporti tra il governo e i finanziatori, mentre al Senato si registra una pausa sui temi del nucleare e della crisi politica. La visita si svolge in un momento di tensioni tra le forze politiche e di attesa per le decisioni sulla nuova legge elettorale, con particolare attenzione alle eventuali ripercussioni sui rapporti tra il partito di maggioranza e Forza Italia.

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? Punti chiave Cosa nasconde il viaggio di Meloni ad Atene con i finanziatori?. Come influenzerà la nuova legge elettorale il rapporto tra Meloni e Forza Italia?. Perché il dibattito parlamentare ignora i dati economici e i servizi pubblici?. Chi guiderà la cabina di regia industriale proposta da Calenda?.? In Breve Renzi critica l'assetto governativo citando figure come Morticia e Zio Fester.. Calenda propone una cabina di regia a Palazzo Chigi per il piano industriale.. Boccia sollecita attenzione su sanità e treni regionali durante il dibattito.. Casini emerge come figura di equilibrio per possibili ruoli al Quirinale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni sul nucleare e in Grecia: stasi al Senato tra potere e crisi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Premier Time: Meloni al Senato tra salari, piano casa e crisi in Iran? Domande chiave Come influenzeranno le nuove misure sul potere d'acquisto dei lavoratori? Quali dettagli emergeranno sulla gestione operativa dei... Meloni in Parlamento sulla crisi internazionale: attesa per l’informativa, giornata politica decisiva tra Camera e SenatoUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si prepara a uno dei passaggi più delicati degli ultimi... Temi più discussi: Nucleare, Meloni: entro l’estate via libera alla legge delega; Meloni: Entro l'estate legge delega per ripresa del nucleare; Meloni: Legge delega sul nucleare entro l’estate. Attacco al Superbonus; Meloni: 'Dialogo con chi vuole il bene dell'Italia'. Ma è scontro in Aula. La premier Giorgia #Meloni annuncia, durante il question time al Senato, che sul nucleare il Governo ci ha lavorato dall'inizio, dal 'Gas Release' fino ai provvedimenti sul nucleare in merito al quale entro l'estate sarà approvata la legge delega e saranno adott x.com Ma Meloni può aprire al nucleare anche se l’Italia ha detto di No al referendum del 2011?In Aula durante il premier time Meloni ha annunciato che entro l'estate sarà approvata la legge delega e adottati i decreti attuativi per definire il ... fanpage.it Meloni: Legge delega sul nucleare entro l’estate. Attacco al SuperbonusRispondendo alle sollecitazioni dei vari gruppi parlamentari, la Premier ha annunciato che entro l’estate verrà approvata la legge delega sul nucleare, mossa necessaria per definire il quadro ... energiaoltre.it