Pasolini e l’ombra del potere | il mistero di Ostia a Palazzo Te

Venerdì 10 aprile, alle 18, nella Sala dei Cavalli di Palazzo Te a Mantova, si terrà una presentazione dedicata a Pier Paolo Pasolini. L’evento vedrà la partecipazione di Andrea Speranzoni, autore di un volume che approfondisce aspetti poco noti della vita e delle opere del regista e poeta italiano. La serata si concentrerà su alcuni misteri legati alla figura di Pasolini e alle sue relazioni con il mondo del potere, con un particolare riferimento al caso di Ostia.

Andrea Speranzoni arriverà a Mantova venerdì 10 aprile per presentare il suo volume dedicato a Pier Paolo Pasolini all’interno della Sala dei Cavalli di Palazzo Te, in un appuntamento fissato per le ore 18. L’evento, che prevede l’accesso gratuito per tutti i cittadini, vedrà l’autore impegnato in un confronto pubblico con il giornalista Corrado Binacchi. L’iniziativa è stata promossa e coordinata da Massimo Allegretti, che ricopre il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Mantova, e gode del sostegno ufficiale del Comune di Mantova. Le ombre del potere tra l’articolo del 1974 e l’omicidio di Ostia. Il testo, pubblicato nel 2025 dalla casa editrice Castelvecchi all’interno della collana Nodi, prende spunto da un celebre scritto di Pasolini apparso nel novembre del 1974. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pasolini e l’ombra del potere: il mistero di Ostia a Palazzo Te Tra mistero e radici: L’ombra del Conte, il nuovo enigma di Ferdinando MartinoNella collana “Mondo Giallo”, un’opera che coniuga la tensione del poliziesco con una raffinata cura editoriale. Cinema e potere russo: Assayas svela l’ombra di Surkov ne “Il mago del Cremlino” a Venezia.Il cinema francese si confronta con la complessità del potere e la metamorfosi della Russia post-sovietica attraverso “Il mago del Cremlino”, il...