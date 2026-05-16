Meloni allo Europe Gulf Forum | Lo Stretto di Hormuz va riaperto senza limiti né costi aggiuntivi

Durante il suo intervento al Europe Gulf Forum, la premier ha affermato che lo Stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto senza restrizioni o costi extra. Ha ribadito l’importanza della libertà di navigazione nella zona e ha sottolineato la necessità di garantire che le rotte marittime siano aperte e accessibili senza ostacoli. La discussione si è concentrata sulle questioni legate alla sicurezza e alla libertà dei commerci marittimi in quella regione strategica.

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