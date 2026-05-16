Meloni allo Europe Gulf Forum | Lo Stretto di Hormuz va riaperto senza limiti né costi aggiuntivi

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il suo intervento al Europe Gulf Forum, la premier ha affermato che lo Stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto senza restrizioni o costi extra. Ha ribadito l’importanza della libertà di navigazione nella zona e ha sottolineato la necessità di garantire che le rotte marittime siano aperte e accessibili senza ostacoli. La discussione si è concentrata sulle questioni legate alla sicurezza e alla libertà dei commerci marittimi in quella regione strategica.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier rilancia il tema della libertà di navigazione. Nel corso del suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino, in Grecia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di individuare una soluzione duratura alla crisi internazionale basata su alcuni punti fondamentali. Tra questi, la premier ha indicato come prioritaria la piena riapertura dello Stretto di Hormuz, chiedendo che il transito marittimo avvenga senza pedaggi e senza restrizioni discriminatorie. Secondo Meloni, la libertà di navigazione rappresenta un elemento essenziale per la stabilità economica globale, non soltanto per il Mediterraneo e l’area del Golfo, ma per l’intero sistema commerciale mondiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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