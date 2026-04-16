Meloni ora tenta la sponda con Macron e va a Parigi | il piano europeo per riaprire lo stretto di Hormuz
La premier italiana si dirige a Parigi per un incontro con il presidente francese, in un momento in cui si discute di un piano europeo per riaprire lo stretto di Hormuz. L'obiettivo è trovare un accordo tra i due paesi sulla strategia da adottare. Nel frattempo, il podcast di Fanpage.it, disponibile ogni giorno alle 18.00, fornisce aggiornamenti sulla notizia più rilevante del momento.
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del piano degli europei per riaprire lo stretto di Hormuz, a cui partecipa anche Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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