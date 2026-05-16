Meloni al vertice in Grecia Pronti a contribuire su Hormuz

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vertice tra i leader europei si svolge in Grecia, con un focus principale sulla questione di Hormuz e sulla crisi in Iran. Tuttavia, tra gli argomenti discussi ci sono anche temi legati all’immigrazione e alla sicurezza, che sono stati trattati come argomenti secondari rispetto alla questione energetica. La presidente del consiglio ha dichiarato la disponibilità a contribuire alle iniziative in quella regione, mentre gli altri partecipanti hanno affrontato vari aspetti della situazione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 16 maggio 2026 –  Si parla soprattutto di Hormuz e della crisi iraniana, ma l’immigrazione e la sicurezza restano i convitati di pietra del summit. Non solo perché l’eco del dramma di Modena fa da sfondo alla trasferta nel Peloponneso di Giorgia Meloni, ma perché è evidente che, specie per la Grecia, la blindatura dei confini rappresenta l’urgenza. Se sul versante migratorio le ipotesi operative non mancano, la strada per sbloccare lo Stretto appare in salita. A questo nodo scorsoio la presidente del Consiglio arriva – dopo un atterraggio ritardato a Kalamata – nel resort di Navarino. È qui che va in scena l’Europe Gulf Forum, l’incontro mediterraneo dell’Atlantic Council voluto dal capo del governo Kyriakos Mitsotakis e organizzato da Theodore Kyriakou, proprietario di Antenna Group e di Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

meloni al vertice in grecia pronti a contribuire su hormuz
© Quotidiano.net - Meloni al vertice in Grecia. “Pronti a contribuire su Hormuz”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Von der Leyen al vertice su Hormuz, 'pronti a rafforzare Aspides'"Il ripristino della piena e permanente libertà di navigazione a Hormuz è una priorità urgente e condivisa.

Meloni in Grecia e Cipro: vertice su energia e rotte migratorie? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi accordi energetici la stabilità del Mediterraneo? Chi sono i leader mondiali che parteciperanno ai...

meloni al vertice inMeloni al vertice Cpe in Armenia tra energia e Nato: Non condivido il disimpegno UsaAl vertice Cpe in Armenia, Meloni affronta i nodi della sicurezza e risponde alle ipotesi di ridimensionamento della presenza americana in Ue ... quifinanza.it

Meloni e il vertice in Grecia per trattare sull’energia con i Paesi del Golfo (e domani vola a Cipro)Tajani evoca una manovra correttiva, Palazzo Chigi smentisce ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web