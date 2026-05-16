Il vertice tra i leader europei si svolge in Grecia, con un focus principale sulla questione di Hormuz e sulla crisi in Iran. Tuttavia, tra gli argomenti discussi ci sono anche temi legati all’immigrazione e alla sicurezza, che sono stati trattati come argomenti secondari rispetto alla questione energetica. La presidente del consiglio ha dichiarato la disponibilità a contribuire alle iniziative in quella regione, mentre gli altri partecipanti hanno affrontato vari aspetti della situazione internazionale.

Roma, 16 maggio 2026 – Si parla soprattutto di Hormuz e della crisi iraniana, ma l’immigrazione e la sicurezza restano i convitati di pietra del summit. Non solo perché l’eco del dramma di Modena fa da sfondo alla trasferta nel Peloponneso di Giorgia Meloni, ma perché è evidente che, specie per la Grecia, la blindatura dei confini rappresenta l’urgenza. Se sul versante migratorio le ipotesi operative non mancano, la strada per sbloccare lo Stretto appare in salita. A questo nodo scorsoio la presidente del Consiglio arriva – dopo un atterraggio ritardato a Kalamata – nel resort di Navarino. È qui che va in scena l’Europe Gulf Forum, l’incontro mediterraneo dell’Atlantic Council voluto dal capo del governo Kyriakos Mitsotakis e organizzato da Theodore Kyriakou, proprietario di Antenna Group e di Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni al vertice in Grecia. “Pronti a contribuire su Hormuz”

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