Durante un vertice dedicato alla regione di Hormuz, il presidente della Commissione europea ha sottolineato l’importanza di garantire la piena libertà di navigazione nello stretto. Ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare il presenza della missione Aspides, già attiva nella zona, per assicurare la sicurezza delle rotte marittime. La discussione si è concentrata sulla necessità di intervenire rapidamente per mantenere la stabilità nel tratto di mare strategico.

"Il ripristino della piena e permanente libertà di navigazione a Hormuz è una priorità urgente e condivisa. Durante la videoconferenza convocata da Emmanuel Macron e Keir Starmer, ho sottolineato il ruolo dell'Ue nel condividere i dati satellitari tramite l'agenza Emsa, rafforzare l'operazione Aspides, lavorare a stretto contatto con i partner del Medio Oriente e del Golfo". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. "Aspides è già operativa e può essere rapidamente potenziata. Questo potrebbe essere il modo più rapido per fornire sostegno", ha scritto su X Kaja Kallas, anche lei collegata al vertice.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Von der Leyen al vertice su Hormuz, 'pronti a rafforzare Aspides'

Notizie correlate

Vertice Ue, Costa: “Consenso su semplificazioni e regime unificato per le imprese”. Von der Leyen: “A marzo la roadmap per il mercato unico”Il vertice Ue informale sulla competitività andato in scena nel castello di Alden Biesen, in Belgio, ha visto gli Stati membri ancora spaccati: da un...

Von der Leyen, 'chiusura di Hormuz un danno, ci sia libertà navigazione'"Abbiamo avuto un dibattito orientativo in particolare sull' impatto economico della crisi in Medio Oriente.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Von der Leyen: Possiamo farcela, abbiamo già superato una crisi energetica; Patto di Stabilità, von der Leyen: Non ci sono le condizioni per la sospensione; Patto di stabilità, von der Leyen: Al momento non ci sono le condizioni per sospenderlo; Social Media, Ursula Von der Leyen annuncia app per la verifica dell'età: Proteggiamo nostri figli.

Von der Leyen al vertice su Hormuz, 'pronti a rafforzare Aspides'Il ripristino della piena e permanente libertà di navigazione a Hormuz è una priorità urgente e condivisa. (ANSA) ... ansa.it

Von der Leyen invita gli Stati a passare al voto a maggioranza sui dossier chiave, eliminando il potere di veto di chi fa ostruzionismo. Una svolta che potrebbe cambiare gli ...Von der Leyen invita gli Stati a passare al voto a maggioranza sui dossier chiave, eliminando il potere di veto di chi fa ostruzionismo. Una svolta che potrebbe cambiare gli equilibri decisionali dell ... linkiesta.it

L'app delle meraviglie di Ursula von der leyen Non funziona facebook

Pensavo parlasse finalmente di Trump. Invece von der Leyen per uno slogan generato probabilmente dal chatgpt di uno speechwriter. Curatevi ragazzi. E trovate delle ragioni valide per criticare qualcuno di altamente criticabile. x.com