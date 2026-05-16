Melissa regina dell’acqua Vinti due ori agli Assoluti

Durante i recenti campionati italiani assoluti di nuoto sincronizzato, la nuotatrice pesarese ha ottenuto tre medaglie, tra cui due ori nelle gare a squadre e nella finale Acro, e un bronzo nel Duo. La rappresentante della società Busto Nuoto ha dimostrato grande abilità e determinazione, contribuendo in modo significativo ai risultati complessivi della squadra. La competizione ha visto confrontarsi alcuni dei migliori talenti del settore, con l’atleta che si è distinta per le sue prestazioni nelle diverse discipline in programma.

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Strepitosi risultati per la pesarese Melissa Magi, che nuota per la società sportiva Busto Nuoto, la quale ha conquistato ben tre medaglie ai recenti campionati italiani assoluti di nuoto sincronizzato: oro nella gara finale Acro e in quella a squadra, a seguire un bronzo nel Duo. Risultati che la confermano tra le migliori atlete italiane. Melissa ha iniziato a praticare nuoto sincronizzato (ora nuoto artistico) nel 2015 all’età 6 anni nella società di Sport Village Banca di Pesaro. Ha militato nel settore propaganda gareggiando nelle categorie Esordienti B ed Esordienti A vincendo diverse competizioni a livello regionale. E’ passata poi al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Melissa regina dell’acqua. Vinti due ori agli "Assoluti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Befana vien di notte... Sullo stesso argomento Cervia Ginnastica regina d’Italia: due ori e un bronzo a Chieti? Cosa scoprirai Chi sono le atlete che hanno conquistato i titoli nazionali? Come ha fatto una società romagnola a dominare l'intera classifica?... Atletica, tricolori indoor Fisdir. Anthropos protagonista. Conquistati 14 ori e otto titoli italiani assolutiI campionati italiani atletica leggera indoor Fisdir si sono chiusi con un bel bottino per l’Anthropos Civitanova: vinte 14 medaglie d’oro, 8... Melissa regina dell’acqua. Vinti due ori agli AssolutiNuoto artistico, anche un bronzo per la talentuosa Magi tesserata Busto Arsizio ... msn.com