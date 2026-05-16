A Melfi, la Flai Cgil ha ottenuto il 54% dei voti nelle elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso lo stabilimento Gaudianello. Questo risultato ha portato all’elezione dei nuovi rappresentanti sindacali incaricati di seguire le relazioni con la direzione aziendale. La vittoria sindacale si inserisce nelle dinamiche interne del gruppo AMI Italia, ma non vengono specificate le ripercussioni dirette sulle criticità già presenti nello stabilimento. I nominativi dei rappresentanti eletti non sono stati resi noti.

? Punti chiave Come influirà questo risultato sulle criticità del gruppo AMI Italia?. Chi sono i nuovi rappresentanti eletti per gestire il dialogo aziendale?. Quali sono i tre pilastri del programma della nuova RSU?. Perché la difesa del marchio Gaudianello è cruciale per l'economia locale?.? In Breve Flai Cgil ottiene due seggi su tre con il 54% dei voti.. Eletti i rappresentanti Enrico Sassone e Diego Di Padova per lo stabilimento.. Priorità su rinnovi contrattuali, organizzazione lavoro e sicurezza per il marchio Gaudianello.. Il consenso mira a tutelare l'economia locale e il sito AMI Italia.. La Flai Cgil ha ottenuto il 54% dei voti alle elezioni per la RSU dello stabilimento Gaudianello-Toka di Melfi, conquistando due seggi su tre disponibili nel sito produttivo del gruppo AMI Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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