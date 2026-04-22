Elezioni Rsu zona Fornovo | la Fiom Cgil fa incetta di voti

Nelle ultime settimane si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle aziende metalmeccaniche di maggiore rilievo nella zona di Fornovo, tra cui Lincotek, Acmi e Linde Amt. Le votazioni hanno visto un'ampia partecipazione, con la Fiom Cgil che si è aggiudicata la maggior parte dei consensi in queste aziende.

Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per i rinnovi delle RSU in Lincotek, Acmi e Linde Amt, tre delle aziende metalmeccaniche più importanti della provincia situate in zona Fornovo.Per la prima volta in Lincotek le tute blu della CGIL eleggono 3 delegati su 3, nonostante sia presente.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Elezioni rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil prima forza, eletti 3 delegatiImportante risultato per la Fiom Cgil Arezzo alle elezioni per il rinnovo delle rsu nello stabilimento Leonardo di Montevarchi (Arezzo), Divisione... Elezioni Rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegatiArezzo, 17 aprile 2026 – Elezioni RSU Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegati. Approfondimenti e contenuti Elezioni Rsu zona Fornovo: la Fiom Cgil fa incetta di votiSi sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per i rinnovi delle RSU in Lincotek, Acmi e Linde Amt, tre delle aziende metalmeccaniche più importanti della provincia situate in zona Fornovo. Per la ... parmatoday.it Elezioni Rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegatiImportante risultato per la Fiom Cgil Arezzo alle elezioni per il rinnovo delle RSU nello stabilimento Leonardo di Montevarchi, Divisione Elettronica, situato in località Levanella ... lanazione.it