La Fiom primo sindacato con 965 voti e 54 rsu elette in 36 aziende di Palermo

Il sindacato Fiom Cgil Palermo ha ottenuto 965 voti e ha eletto 54 rappresentanti sindacali nelle 36 aziende della provincia, confermandosi così il primo sindacato metalmeccanico locale. Con il 44 per cento dei voti, la Fiom si posiziona come la principale forza nel settore, secondo i risultati delle elezioni Rsu relative al triennio 2023-2025, in collaborazione con il contratto Federmeccanica Assistal.

Palermo 17 aprile 2026 – La Fiom Cgil Palermo si conferma di gran lunga primo sindacato metalmeccanico sul territorio, con il 44 per cento dei voti, in totale 965, e 54 Rsu elette con il contratto Federmeccanica Assistal nel triennio 2023-2025. Lo certificano i dati sulla rappresentanza sindacale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rinnovo Rsu alla Leonardo Spa di Chieti, la Fiom è il primo sindacato Elezioni Rsu Leonardo, la Fiom conferma i delegatiTarantini Time Quotidiano In un momento delicato per il futuro della divisione Aerostrutture di Leonardo, i lavoratori hanno partecipato in modo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vm Cento, alta partecipazione alle elezioni sindacali: Fiom primo sindacato; La Fiom Cgil primo sindacato nelle aziende Nuova Tecnodelta di Tigliole e Util Spa di Villanova d’Asti; per un lavoro dignitoso. il primo maggio reggiano di cgil cisl uil; Cgil Roma e Lazio primo sindacato nel settore privato con oltre il 40% dei consensi. La Fiom Palermo primo sindacato con 965 voti e 54 Rsu elette nelle aziende. Foti: Risultato che premia il lavoro svoltoPalermo 16 aprile 2026 – La Fiom Cgil Palermo si conferma di gran lunga primo sindacato metalmeccanico sul territorio, con il 44 per cento dei voti, in totale 965, e […] ... blogsicilia.it La Fiom Cgil primo sindacato nelle aziende Nuova Tecnodelta di Tigliole e Util Spa di Villanova d’AstiTra la scorsa settimana e la giornata di ieri 13 Aprile, presso la Nuova Tecnodelta di Tigliole e la UTIL Spa di Villanova d’Asti si sono tenute le ... atnews.it La Fiom Cgil primo sindacato nelle aziende Nuova Tecnodelta di Tigliole e Util Spa di Villanova d’Asti - facebook.com facebook Elezioni RSU alla Nuova Tecnodelta e alla UTIL: la Fiom primo sindacato con oltre l’80% dei consensi x.com