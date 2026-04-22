Addio alla banconota da 500 euro la Banca Centrale Europea interrompe la produzione

La Banca Centrale Europea ha annunciato che la produzione della banconota da 500 euro è stata interrotta. La decisione, comunicata ufficialmente, mira a ridurre i rischi legati al riciclaggio di denaro e all’uso illecito di questa valuta. La mossa segue discussioni e speculazioni che si sono susseguite negli ultimi mesi, senza indicare una data precisa di fine circolazione. La banconota non sarà più prodotta, ma resterà in circolazione fino a eventuali ritiri dal mercato.

Se ne parlava da tempo. La banconota da 500 euro si prepara all'addio definitivo, segnando una svolta storica per il sistema monetario del Vecchio continente. La Banca Centrale Europea ha confermato l'interruzione della produzione di questo taglio, completando un percorso iniziato nel 2019 quando ne era stata sospesa l'emissione. La scelta rientra in un piano di rinnovamento totale della cartamoneta che punta a rendere i pagamenti più sicuri e, soprattutto, tracciabili, riducendo lo spazio per le grandi transazioni in contanti non monitorate. La decisione di eliminare la banconota da 500 euro non è legata a ragioni tecniche, ma a una precisa strategia di contrasto alla criminalità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio alla banconota da 500 euro, la Banca Centrale Europea interrompe la produzione Notizie correlate Leggi anche: Addio alla banconota da 500 euro: ecco cosa prepara la Bce Addio alla banconota da 500 euroLa Banca Centrale Europea si appresta a definire il design delle nuove banconote in euro, destinate a rappresentare la moneta unica nei prossimi anni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio alla banconota da 500 euro, la decisione della Bce contro il riciclaggio: ecco da quando; Addio alla banconota da 500 euro: la Bce ne interrompe definitivamente la produzione; Euro, rivoluzione Bce: nuove banconote. Che fine fa il taglio da 500; Addio alla banconota da 500 euro: ecco cosa prepara la Bce. Addio alla banconota da 500 euro: la BCE ha deciso, non torna indietroLa BCE non produrrà più banconote da 500 euro e le esclude dalla nuova serie. Se ne hai ancora una, vale tutto ma devi sapere cosa fare. blogsicilia.it Addio alla banconota da 500 euro: la Bce interrompe la produzioneLa decisione è stata presa perché questo pezzo è stato spesso usato per traffici illeciti, dal finanziamento del terrorismo al riciclaggio. tgcom24.mediaset.it La banconota da 500 euro si avvia definitivamente verso il tramonto. Dopo anni di progressivo disimpegno, la Banca Centrale Europea ha confermato che il taglio più elevato non farà parte del futuro della moneta unica. Clicca sul link nel primo commento per - facebook.com facebook