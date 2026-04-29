Il velocista italiano si prepara a tornare in pista nel meeting di Savona il 20 maggio. L'atleta, noto per le sue imprese internazionali, gareggerà nuovamente in Italia dopo un periodo di assenza. L'evento si svolgerà nella città ligure e l'atleta ha dichiarato che il suo obiettivo è qualificarsi per i Giochi Olimpici del 2028.

Marcell Jacobs torna a gareggiare in Italia e lo farà al Meeting Internazionale Città di Savona in programma il prossimo 20 maggio. “Il traguardo adesso è arrivare competitivo ai Giochi di Los Angeles 2028. Per ora lo vedo ancora come un obiettivo lontano perché voglio concentrarmi sulle due stagioni che lo precedono”, ha dichiarato il campione olimpico di Tokyo 2020 in una intervista rilasciata ad ‘Athleticon MAG’, primo magazine trimestrale che unisce l’arte del fumetto al grande giornalismo sportivo d’autore. Il ‘numero zero’ della rivista uscirà proprio in coincidenza con la gara ligure. “I prossimi mesi saranno pieni di traguardi”. “ L’obiettivo sono i Giochi, ma anche i prossimi mesi saranno pieni di traguardi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jacobs in gara al meeting di Savona il 20 maggio: “Obiettivo Giochi 2028”

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