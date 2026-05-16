Meeting di Lucca 2026 conto alla rovescia | attesi Fabbri e Patterson

Il Meeting Internazionale Città di Lucca 2026 si svolgerà domenica 7 giugno al campo scuola Moreno Martini. È stata annunciata la presenza di due atleti di rilievo, Fabbri e Patterson, che parteciperanno all’evento. Questa quinta edizione si avvicina con grande attesa e coinvolge atleti di diverse nazionalità. La manifestazione si svolge in un contesto sportivo dedicato alle competizioni di atletica, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani e gli appassionati.

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