Meeting di Lucca 2026 conto alla rovescia | attesi Fabbri e Patterson
Il Meeting Internazionale Città di Lucca 2026 si svolgerà domenica 7 giugno al campo scuola Moreno Martini. È stata annunciata la presenza di due atleti di rilievo, Fabbri e Patterson, che parteciperanno all’evento. Questa quinta edizione si avvicina con grande attesa e coinvolge atleti di diverse nazionalità. La manifestazione si svolge in un contesto sportivo dedicato alle competizioni di atletica, con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani e gli appassionati.
Presentata la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca in programma domenica 7 giugno al campo scuola Moreno Martini. Tra i primi nomi annunciati Leonardo Fabbri ed Eleanor Patterson. È iniziato il conto alla rovescia per la quinta edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, in programma domenica 7 giugno al campo scuola Moreno Martini. Per il terzo anno consecutivo il title sponsor sarà Italiana Assicurazioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Stelle in pista al Moreno Martini per il Meeting internazionale ‘Città di Lucca’ --> https://www.luccaindiretta.it/sport/atletica-e-podismo/2026/05/15/stelle-in-pista-al-moreno-martini-il-7-giugno-torna-il-meeting-internazionale-citta-di-lucca/504296/ facebook
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