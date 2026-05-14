Venerdì 15 maggio si svolge a Camisano, in provincia di Cremona, la prima delle sette tappe del circuito di corsa su strada che si tiene tra primavera ed estate. La manifestazione fa parte di un evento che ogni anno raccoglie appassionati di corsa e viene organizzato in diverse località. La competizione di venerdì apre ufficialmente la serie di appuntamenti che si concluderà nel periodo estivo, con il Fosso Bergamasco 2026 come obiettivo finale.

CORSA SU STRADA. Venerdì 15 maggio a Camisano (Cremona) è in programma la prima delle sette tappe del classico circuito di primavera-estate. Il 27 maggio a Torre Boldone, gran finale il 3 luglio a Mozzanica. Il venerdì sera ricomincia a correre. C onto alla rovescia per il Fosso Bergamasco, il classico circuito di corsa su strada della «collezione» primavera-estate che firma l’edizione numero 26. Il format è consolidato, pur se con una riduzione degli eventi: da nove a sette sino al gran finale del 3 luglio in programma a Mozzanica. In gara nove categorie, otto delle quali suddivise per genere e fasce d’età. Dopo l’antipasto cremonese, il... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tornano i venerdì di corsa: conto alla rovescia per il Fosso Bergamasco 2026

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