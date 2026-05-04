A Genova si prepara l’adunata degli alpini, con circa 7.000 partecipanti provenienti da Bergamo. Oltre ai soci, sono attesi numerosi sindaci della zona. Il rappresentante dell’organizzazione ha detto che l’evento sarà una festa dedicata ai valori della associazione. Nel 2029 si celebrerà il centenario, mentre per conoscere se Bergamo sarà sede dell’evento nel 2027 bisogna aspettare settembre di due anni più tardi.

L’EVENTO. Ci saranno migliaia di soci e molti sindaci. Sonzogni: «Una festa all’insegna dei valori». Nel 2029 il centenario: «Per sapere se Bergamo sarà scelta, si deve attendere settembre 2027». Genova si prepara ad accogliere 400mila persone per la 97a adunata nazionale degli alpini che affolleranno la città da venerdì 8 a domenica 10 maggio. Sarà la sesta volta, l’ultima 25 anni fa. Tra i tanti anche le penne nere orobiche; molti sono già in procinto di partire, alcuni arriveranno solo domenica per la sfilata. «I bergamaschi – anticipa il presidente della sezione di Bergamo Giorgio Sonzogni – potrebbero essere 67 mila, per condividere quella che per noi è una grande festa.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Adunata alpini, conto alla rovescia. A Genova attesi 7mila bergamaschi

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