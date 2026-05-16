Medvedev propone una nuova regola sui problemi fisici dopo aver perso con Sinner | dire la verità

Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha preso la parola in conferenza stampa e ha suggerito di modificare le regole riguardanti i timeout medici nel tennis. L’atleta ha proposto che i tennisti siano obbligati a dichiarare apertamente se stanno affrontando problemi fisici come crampi, e ha chiesto all’ATP di permettere ai fisioterapisti di intervenire sul campo senza restrizioni. La proposta nasce dall’esperienza vissuta durante la partita e mira a migliorare la trasparenza durante le pause mediche.

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