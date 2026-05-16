Medvedev propone una nuova regola sui problemi fisici dopo aver perso con Sinner | dire la verità
Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha preso la parola in conferenza stampa e ha suggerito di modificare le regole riguardanti i timeout medici nel tennis. L’atleta ha proposto che i tennisti siano obbligati a dichiarare apertamente se stanno affrontando problemi fisici come crampi, e ha chiesto all’ATP di permettere ai fisioterapisti di intervenire sul campo senza restrizioni. La proposta nasce dall’esperienza vissuta durante la partita e mira a migliorare la trasparenza durante le pause mediche.
Intervenuto in conferenza dopo la sconfitta con Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha proposto un cambio di regola per chiedere il timeout medico in partita: i tennisti devono dire la verità sui crampi e l'ATP deve consentire al fisioterapista di intervenire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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