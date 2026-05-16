Medvedev propone una nuova regola sui problemi fisici dopo aver perso con Sinner | dire la verità

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha preso la parola in conferenza stampa e ha suggerito di modificare le regole riguardanti i timeout medici nel tennis. L’atleta ha proposto che i tennisti siano obbligati a dichiarare apertamente se stanno affrontando problemi fisici come crampi, e ha chiesto all’ATP di permettere ai fisioterapisti di intervenire sul campo senza restrizioni. La proposta nasce dall’esperienza vissuta durante la partita e mira a migliorare la trasparenza durante le pause mediche.

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Intervenuto in conferenza dopo la sconfitta con Jannik Sinner, Daniil Medvedev ha proposto un cambio di regola per chiedere il timeout medico in partita: i tennisti devono dire la verità sui crampi e l'ATP deve consentire al fisioterapista di intervenire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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