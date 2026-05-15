Sinner-Medvedev rinviata a domani! N1 avanti 4-2 nel terzo dopo i problemi fisici poi la pioggia

La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia, dopo che il giocatore italiano aveva ottenuto un vantaggio di 4-2 nel terzo set, in una partita segnata anche da problemi fisici del russo. La sfida verrà ripresa nella giornata di domani, senza ulteriori dettagli sulla ripresa o sui tempi. La partita si è interrotta con Sinner in vantaggio, ma non è ancora chiaro quando riprenderà.

Non è ancora terminata, e riprenderà nella giornata di domani, la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match, iniziato in leggero ritardo rispetto alle 19:00 previste, è stato sospeso a causa della pioggia sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 per il numero 1 del mondo, con il russo al servizio e in mano la palla del 4-3, ma sempre con un break di svantaggio. Al momento dell’interruzione erano passate due ore e 9 minuti, nei quali si è assistito sempre più, strada facendo, a una vera e propria guerra tennistica. I primi quattro game, più che a una semifinale di un Masters 1000, somigliano a una masterclass di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Medvedev rinviata a domani! N.1 avanti 4-2 nel terzo dopo i problemi fisici, poi la pioggia

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