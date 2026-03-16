Sinner vince Indian Wells Medvedev domato 2 volte al tie-break | Jannik conquista l' unico Masters 1000 sul cemento che gli mancava

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, battendo Medvedev in finale al tie-break. La partita si è conclusa lunedì 16 marzo, con Sinner che ha conquistato il suo primo titolo a Indian Wells, il torneo sul cemento che gli mancava. Medvedev è stato sconfitto due volte al tie-break durante la competizione.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Il campione azzurro ha trionfato in California riuscendo ad avere la meglio sul russo che in semifinale aveva sconfitto Carlos Alcaraz Jannik Sinner per la prima volta ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Il trionfo nel 1000 nel deserto californiano è arrivato oggi, lunedì 16 marzo. Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, ha domato Daniil Medvedev in 2 set. Il russo in semifinale aveva sconfitto il numero 1 del ranking Atp, Carlos Alcaraz, mentre Jannik aveva avuto la meglio su Zverev. Per Sinner è il sesto 1000 in carriera e ha aggiunto nella sua bacheca l'unico '1000' che gli mancava dopo quelli a Toronto, Miami, Cincinnati, Shanghai e Parigi. 🔗 Leggi su Today.it

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