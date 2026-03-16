Il tabellone principale dei Miami Open 2026 di singolare maschile è stato ufficialmente annunciato. Jannik Sinner, che occupa il secondo posto nel ranking ATP, è stato inserito nella parte bassa del torneo. La sua strada si presenta con avversari da affrontare in ogni turno, e si parla di un possibile confronto con Medvedev in semifinale.

Il tabellone principale di singolare maschile dei Miami Open 2026 di tennis è stato sorteggiato: Jannik Sinner, essendo il numero 2 ATP era già certo di essere inserito nella parte bassa del main draw. L’azzurro potrà ovviamente incontrare lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, soltanto in finale: l’iberico, però, nella parte alta potrà trovare, prima dell’ultimo atto, sul proprio cammino Lorenzo Musetti, lo statunitense Taylor Fritz o l’australiano Alex de Minaur. Nella parte bassa del tabellone è finito il numero 3 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, possibile sfidante di Sinner il semifinale, ma il teutonico prima del penultimo atto potrebbe sfidare il russo Daniil Medvedev, finalista ad Indian Wells, o lo statunitense Ben Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definito il tabellone di Jannik Sinner a Miami: gli avversari turno per turno. Medvedev in semifinale?

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