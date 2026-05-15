LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
Tra pochi minuti inizierà la seconda semifinale del torneo ATP di Roma, con Jannik Sinner e Daniil Medvedev pronti a scendere in campo. La partita è molto attesa e si svolgerà a partire dalle 18.49, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Nelle ore precedenti, è stata annunciata anche la programmazione della sfida tra un altro giocatore e un avversario diverso, prevista per le 15.30. La partita tra i due protagonisti di questa sera rappresenta uno dei momenti principali dell’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-RUUD NON PRIMA DELLE 15.30 18.49 Tra pochi minuti entreranno in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev per l’inizio della seconda semifinale. Prima però ci sarà qualche minuto di stop per permettere alle persone con i biglietti della sessione diurna di uscire e a quelli della sessione serale di prendere posto sul campo centrale. 18.46 Ruud batte Darderi con un doppio 6-1 ed è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2026. AGGIORNAMENTO ORE 18.00. La partita può riprendere! La pioggia è cessata, a breve Darderi e Ruud scenderanno in campo. Al termine di questa partita toccherà alla semifinale tra Sinner e Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Cadenasso-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro
Leggi anche: LIVE Bellucci-Etcheverry, ATP Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro
LIVE Rome Open ATP Semi-Finals | Ruud-Darderi and Sinner-Medvedev on the cusp of Masters 1000 final facebook
LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com
SINNER-MEDVEDEV LIVE DOPO DARDERI-RUUD SU SKY SPORT UNOJannik Sinner sfida Daniil Medvedev per un posto in finale al Foro Italico: si tratta del loro primo confronto sulla terra rossa. A Roma, però, pesa l'incognita maltempo, con il programma già in ... sport.sky.it
ATP 1000 Roma R4: [1] J. Sinner batte A. Pellegrino 6-2, 6-3 reddit
Sinner-Medvedev diretta Internazionali d'Italia: segui Jannik in semifinale. Tennis oggi LIVEIl numero uno al mondo sfida il russo: in palio l'approdo all'ultimo atto del Masters 1000 capitolino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it