LIVE Sinner-Medvedev ATP Roma 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochi minuti inizierà la seconda semifinale del torneo ATP di Roma, con Jannik Sinner e Daniil Medvedev pronti a scendere in campo. La partita è molto attesa e si svolgerà a partire dalle 18.49, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Nelle ore precedenti, è stata annunciata anche la programmazione della sfida tra un altro giocatore e un avversario diverso, prevista per le 15.30. La partita tra i due protagonisti di questa sera rappresenta uno dei momenti principali dell’evento.

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Sinner vs Medvedev | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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