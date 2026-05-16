In una partita che si è conclusa in breve tempo, il tennista italiano ha superato l’avversario in meno di un set, assicurandosi così l’accesso alla finale del torneo. La partita si è svolta in condizioni di sole e si è conclusa con una vittoria netta, senza la necessità di un secondo set. Con questa vittoria, il giocatore si è qualificato per la fase finale, confermando la sua posizione tra i migliori del circuito.

Il sole brillava, e la stella di Sinner ancora di più. Pratica archiviata in pochi minuti e finale conquistata. Non c’è stato nulla da fare per Daniil Medvedev: alla ripresa del match interrotto ieri per pioggia, Jannik Sinner è sceso in campo con la ferocia dei giorni migliori, liquidando il russo nel terzo set e volando ufficialmente all’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia. Cancellati i timori per il malore e i problemi fisici della sera precedente, il campione azzurro ha dimostrato una solidità mentale e atletica impressionante sul rosso del Foro Italico, mandando in estasi il pubblico romano. Sinner batte Medvedev e vola in finale agli Internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - ***Flash*** Sinner chiude la pratica Medvedev in pochi minuti: vince e vola in finale

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When Medvedev Stole Sinner's Toy

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