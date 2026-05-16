Mediterraneo da sogno per tutta la famiglia La meraviglia è vicina

Nel Mediterraneo, le crociere continuano a rappresentare una meta desiderata per molte famiglie, offrendo un’esperienza di vacanza che combina relax e scoperta. In un panorama globale caratterizzato da tensioni e incertezze, queste rotte marittime si confermano come un’opzione stabile per chi cerca un viaggio sicuro. Le navi attraccano regolarmente in diverse località, garantendo un continuo flusso di visitatori e servizi. La presenza di numerose compagnie di crociera assicura una vasta scelta di itinerari e offerte per i passeggeri.

di Davide Costa In un contesto internazionale dove tensioni e incertezze sono all’ordine del giorno, le crociere si confermano un ‘porto sicuro’. Sono moltissimi i turisti, che quest’estate hanno scelto il Mediterraneo come meta per le loro vacanze: la conferma arriva da Francesco Muglia, responsabile della strategia commerciale, marketing e sviluppo del business di Costa Crociere. Un’estate da trascorrere nel Mediterraneo, Muglia. Perché? "Sostanzialmente per tre ragioni: vicinanza, accessibilità e varietà dell’esperienza. Il ‘mare nostrum’ si conferma la meta principale per l’82% degli europei. In questo contesto Costa Crociere gioca un ruolo rilevante, dal momento che il Mediterraneo da sempre rappresenta il nostro mercato principale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Corse du Sud : Bonifacio, Alta Rocca et plages secrètes paradisiaques - MG

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