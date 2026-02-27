tutta la meraviglia delle camelie a capannori torna la rassegna spazio anche alle iniziative

A Capannori torna la mostra dedicata alle camelie, offrendo un’occasione per scoprire la bellezza di queste piante. L’edizione 2026 si svolgerà in un periodo diverso rispetto alla tradizionale Pasqua, prevista per il 5 aprile del 2027. Oltre alle esposizioni, saranno organizzate anche altre iniziative legate alla manifestazione, coinvolgendo appassionati e visitatori.

di Massimo Stefanini L’edizione 2026 della mostra delle camelie del Compitese non toccherà la Pasqua, prevista il 5 aprile, quella del 2027 invece sì. Progetto allo studio di una specie di gemellaggio con gli altri camelieti della provincia di Lucca, quello di Villa Reale a Marlia e quello di Piegaio, nel Comune di Pescaglia. Conto alla rovescia per la rassegna sul fiore che rappresenta Capannori e organizzata dall’associazione Centro culturale Compitese. Capitolo date. Già note quelle del 2026 e del 2027. Tra poco si parte con quattro week-end: sabato 7 marzo 2026 l’inaugurazione, con il secondo giorno che coinciderà con la Giornata internazionale della donna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

