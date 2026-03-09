Nella regione del Medio Oriente si registrano nuovi scontri tra Israele e Hezbollah, mentre l’Iran ha compiuto attacchi nel Golfo. La situazione tra le varie parti si fa sempre più tesa con azioni militari che aumentano la presenza di forze armate e di tensioni aperte. Le operazioni e gli scontri militari proseguono senza sosta, segnando un ulteriore incremento della crisi in questa parte del mondo.

Escalation in Medio Oriente: attacchi iraniani nel Golfo e scontri tra Israele e Hezbollah. La tensione in Medio Oriente continua a crescere mentre il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più pericolosa. Nelle ultime ore si sono registrati attacchi in diversi paesi del Golfo, scontri in Libano e nuove dichiarazioni politiche che indicano un possibile allargamento della guerra. All’alba di lunedì un drone iraniano ha colpito la regione di Sitra, in Bahrein, provocando il ferimento di 32 civili. Secondo il Ministero della Salute locale, quattro persone sono in gravi condizioni e tra i feriti ci sono anche diversi bambini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Escalation in Medio Oriente: attacchi iraniani nel Golfo e nuovi scontri tra Israele e Hezbollah

Articoli correlati

Medio Oriente, secondo giorno di scontri: escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran dopo la morte di KhameneiÈ il secondo giorno consecutivo di scontri aperti tra Stati Uniti e Israele da una parte e l’Iran dall’altra, in uno scenario che si fa di ora in ora...

“Ucciso anche lui”. Escalation nella Guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi e le parole di PutinÈ una di quelle notizie che arrivano come un pugno nello stomaco e cambiano il tono della giornata in pochi minuti.

Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Chiuso lo stretto di Hormuz, l'annuncio dei Pasdaran iraniani; Escalation di violenza in Medio Oriente: garantire protezione ai minori; Guerra in Medio Oriente, l'intelligence italiana: Aumenta il rischio di un'escalation di terrorismo.

Escalation in Medio Oriente: drone iraniano colpisce il Bahrein, tensioni anche in Qatar e Libano. Petrolio alle stelle e mercati in caloColpita l’isola di Sitra con decine di civili feriti, tra cui bambini. Crescono le tensioni tra Iran, Israele e alleati mentre sui mercati aumenta l'instabilità ... msn.com

Medio Oriente, escalation di attacchi: droni iraniani colpiscono il Bahrein, Israele bombarda siti missilistici in IranFeriti civili in Bahrein dopo un attacco con drone attribuito all’Iran. Emirati e Arabia Saudita denunciano nuove minacce missilistiche, mentre Israele annuncia raid contro infrastrutture militari ira ... msn.com

MEDIO ORIENTE I Media Libano: 'Truppe israeliane atterrano nell'est, pesanti scontri". Hezbollah: "Abbiamo abbattuto un elicottero dello Stato ebraico" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/08/la-guerra-in-medio-oriente-la-cronaca-dell8-e-9- - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE I Pioggia acida e fumo nero, 'a Teheran sembra il giorno del giudizio' IL REPORTAGE #ANSA x.com