L’eroismo silenzioso di Fabio Sequi Medaglia d’oro al valore civile

Una nuova sede del Mita Academy sarà intitolata a Fabio Sequi, il giovane di 35 anni deceduto dopo aver salvato due persone nelle acque di San Vincenzo. La struttura, dedicata alla formazione nell’alta moda e pelletteria, porterà il suo nome in segno di riconoscimento per il suo gesto di coraggio. La medaglia d’oro al valore civile gli è stata conferita postuma.

Sarà dedicata a Fabio Sequi la nuova sede del Mita Academy, la scuola per l’alta moda e pelletteria: è un omaggio al percorso professionale del 35enne morto dopo aver salvato la vita a due persone nelle acque di San Vincenzo. Assunto come magazziniere alla "Mmmar" del Gruppo Morelli, si era distinto per il suo talento e la passione, arrivando a lavorare nella sede di Grassina e a realizzare abiti su misura. L’intitolazione è stata annunciata durante la consegna della medaglia d’oro al valore civile conferita dalla presidenza della Repubblica alla memoria di Fabio. A riceverla sono stati mamma Luciana e babbo Nedo in una cerimonia pubblica in sala consiliare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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