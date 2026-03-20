Medaglia d’oro al valore civile per Giuseppe Girolamo l’eroe della Concordia

Un uomo ha ricevuto la medaglia d’oro al valore civile per aver dimostrato coraggio durante la tragedia della nave Concordia. La premiazione è stata ufficializzata in un evento pubblico, dove sono stati riconosciuti i suoi atti di eroismo. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità locali, con il riconoscimento che celebra il suo contributo in quella situazione di emergenza.