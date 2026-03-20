Medaglia d’oro al valore civile per Giuseppe Girolamo l’eroe della Concordia
Un uomo ha ricevuto la medaglia d’oro al valore civile per aver dimostrato coraggio durante la tragedia della nave Concordia. La premiazione è stata ufficializzata in un evento pubblico, dove sono stati riconosciuti i suoi atti di eroismo. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità locali, con il riconoscimento che celebra il suo contributo in quella situazione di emergenza.
“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » Consegna stamattina ad Alberobello Giuseppe Girolamo: oggi ad Alberobello la medaglia d’oro al valore civile per l’eroe della Concordia Lasciò il posto sulla scialuppa di salvataggio a una bambina e morì nel naufragio Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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Questa storia merita davvero di essere letta. Nel caos del naufragio della Costa Concordia, il 13 gennaio 2012, tra urla, buio e paura, c’era un ragazzo come tanti. Giuseppe Girolamo, 30 anni. Musicista. Uno di quelli che fanno stare bene gli altri senza nem - facebook.com facebook
#Alberobello Ai familiari di Giuseppe Girolamo, il giovane che cedette il proprio posto sulla scialuppa nel naufragio della Costa Concordia nel 2012, e che perse la vita, sarà consegnata domani la medaglia d'oro al valor civile conferita dal Presidente della R x.com