In una recente intervista rilasciata al sito ufficiale della Federazione statunitense, il calciatore ha raccontato di non aver mai immaginato di raggiungere certi traguardi nel calcio professionistico, avendo come sogno da bambino di giocare nella NFL. Ha anche parlato della sua esperienza con la squadra italiana, condividendo alcuni dettagli sulla sua carriera e sul percorso che lo ha portato a giocare a livello internazionale. Le sue parole riflettono un percorso che ha superato le aspettative iniziali.

di Francesco Spagnolo McKennie in una lunga intervista ai microfoni del sito ufficiale della Federazione Usa ha parlato anche della sua esperienza con la Juve. In un’intervista rilasciata ai microfoni del sito ufficiale della Federazione USA, Weston McKennie ha parlato di Juventus e non solo. Cosa ha detto. CARRIERA – « Non penso che avrei mai immaginato di ritrovarmi dove sono oggi, penso il mio obiettivo fosse di diventare semplicemente un professionista. Non credo sia sempre stato un obiettivo, voglio dire, crescendo in America all’inizio giocavo a football americano e quindi il mio sogno era giocare nella NFL». ESPERIENZA TEDESCA – « Poi trasferirmi in Germania così giovane allo Schalke 04 e poter giocare solo a calcio mi ha davvero affascinato, mi sono detto: ‘Oh mio dio, mi piace davvero questo’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie parla della sua carriera: «Non avrei mai pensato di raggiungere questi livelli. Da bambino il mio sogno era di giocare nella NFL»

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