McKennie supera se stesso non era mai successo nel corso della sua carriera! Il record raggiunto dal jolly della Juventus

Il centrocampista della Juventus ha stabilito un nuovo record nella sua carriera, superando tutti i risultati precedenti. Durante l’attuale stagione, ha raggiunto traguardi che non aveva mai raggiunto prima, dimostrando un rendimento eccezionale. Le sue prestazioni sono state accompagnate da numeri che confermano un miglioramento significativo rispetto alle stagioni passate. La sua crescita si riflette nei risultati ottenuti sul campo e nei record personali che ha stabilito.

di Marco Baridon McKennie sta vivendo una stagione straordinaria e lo certificano i numeri. Non era mai successo in carriera, ecco il record raggiunto. La stagione calcistica in corso si sta rivelando quella della definitiva consacrazione per Weston McKennie. Il centrocampista della Juventus sta vivendo un’annata straordinaria, caratterizzata da un rendimento costante e da numeri che certificano la sua assoluta centralità nello scacchiere tattico della formazione bianconera. Un livello di prestazioni altissimo che gli ha permesso di tagliare un traguardo statistico di grande prestigio per la sua carriera. ULTIMISSIME JUVE LIVE: LE NOTIZIE I numeri del record: gol e assist decisivi in Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie supera se stesso, non era mai successo nel corso della sua carriera! Il record raggiunto dal jolly della Juventus Notizie correlate Inter supera la Juventus: dai record di ricavi al derby d’Italia, una nuova era nel calcio italiano.Il Derby d’Italia a Bilancio: L’Inter Supera la Juventus nella Corsa ai Ricavi Il derby d’Italia, in programma questa sera a San Siro, riflette un... LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato supera sé stesso e fa il nuovo record nei 5000m di marcia15:18 Moretti è stato poi squalificato in seguito a un controllo a gara terminata. Contenuti utili per approfondire McKennie: Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo...Weston McKennie, uno dei punti di forza della Juve di Luciano Spalletti. Primo americano nella storia del club a vestire la maglia bianconera, è ormai un idolo dei tifosi della Vecchia Signora. Dai so ... corrieredellosport.it Pagina 4 | McKennie: Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo...Weston McKennie, uno dei punti di forza della Juve di Luciano Spalletti. Primo americano nella storia del club a vestire la maglia bianconera, è ormai un idolo dei tifosi della Vecchia Signora. Dai so ... corrieredellosport.it