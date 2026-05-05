Via Grande in festa domenica 10 maggio bancarelle da tutta la Toscana per le vie del centro

Il 10 maggio torna uno degli appuntamenti più apprezzati della primavera livornese: "Via Grande in festa". Per l'occasione a partire dalle 9 e fino alle 19 una delle strade principali di Livorno sarà ‘riempita' da bancarelle provenienti da tutta la Toscana e chiusa la traffico. L'evento è.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Stamani la protesta davanti al negozio Tim di via Grande - facebook.com facebook