Il sindaco di Foiano ha dichiarato che la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A1 rappresenta un intervento di grande importanza per la Valdichiana e l'intera Toscana del sud. La notizia è stata diffusa oggi, 6 marzo 2026, ad Arezzo, dove il primo cittadino ha sottolineato il ruolo dell’opera nel migliorare le infrastrutture della regione.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Terza corsia A1, i l Sindaco di Foiano Franci: “Opera strategica per la Valdichiana e per tutta la Toscana del sud”. Il Comune di Foiano della Chiana guarda con grande attenzione al dibattito che in queste settimane coinvolge la Regione Toscana sui temi delle Infrastrutture e la mobilità, in particolare, i progetti legati al potenziamento dell’Autostrada A1. Nel quadro del confronto avviato con la Regione Toscana e con l’assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che sta portando all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numerosi dossier strategici – dalla Due Mari alla E45, fino al progetto della stazione ferroviaria Medioetruria – emerge anche il tema della realizzazione della terza corsia autostradale nel tratto che interessa la Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terza corsia A1, il Sindaco di Foiano Franci: “Opera strategica per la Valdichiana e per tutta la Toscana del sud”

Terza corsia sull’A1: tra Incisa e Firenze Sud apre il nuovo viadotto RibuioFirenze, 23 febbraio 2026 – Un nuovo tratto in variante sull’Autostrada del Sole per alleggerire il traffico e accelerare i lavori di ampliamento.

Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloFirenze, 25 febbraio 2026 – Nel prossimo fine settimana, dalle 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo, sono previste importanti modifiche...

Aggiornamenti e notizie su Terza corsia A1 il Sindaco di Foiano....

Nuova terza corsia sulla A1, chiusure e deviazioni tra Firenze sud e Incisa ReggelloDalle ore 20 del 27 febbraio al primo pomeriggio del 1 marzo sono previste modifiche alla viabilità per i lavori di ampliamento dell’Autostrada del Sole ... lanazione.it

A1, avanti con la terza corsia. Apre il nuovo viadotto RibuioSposterà i flussi di traffico sul nuovo asse e alleggerirà il tracciato esistente sull’Autosole ... msn.com