Nel quartiere Pendino di Napoli, vicino a piazza Garibaldi, i carabinieri hanno sequestrato un grande quantitativo di abbigliamento e accessori falsificati di alta moda. In seguito al sequestro, è stato denunciato un uomo di 33 anni. L'operazione ha portato alla confisca di merce contraffatta distribuita sul mercato locale.

Un ingente quantitativo di abbigliamento e accessori contraffatti è stato sequestrato dai carabinieri nel quartiere Pendino, a ridosso di piazza Garibaldi. Il valore della merce, destinata al mercato illecito, è stimato in circa 30mila euro. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio condotto dai militari della stazione Napoli Borgoloreto. In via Chioccarelli i carabinieri hanno notato un uomo, di origine magrebina, intento a trasportare alcuni borsoni. Alla vista dei militari, l’uomo ha abbandonato i sacchi tentando la fuga e rifugiandosi in uno stabile al civico 32. Dopo una colluttazione è riuscito a far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, maxi sequestro di capi contraffatti d’alta moda in centro: denunciato un 33enne

Articoli correlati

Vendita di capi contraffatti in diretta Facebook a Pozzallo, due sorelle nei guai: maxi sequestro e denunceVendevano prodotti contraffatti di note griffe, a un prezzo di gran lunga inferiore a quelli di mercato, durante dirette sul loro profilo Facebook.

Maxi sequestro di capi Armani contraffatti: oltre 65mila pezzi bloccati dalla Guardia di Finanza nel MilaneseNel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un… Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni...

Approfondimenti e contenuti su Napoli maxi sequestro di capi...

Temi più discussi: Blitz della GdF tra Napoli e Caserta, sequestro da 2 milioni di euro; Frodi Iva nel settore informatico, la Procura europea smantella rete criminale con cabina di regia a Napoli; Scoperta maxi frode fiscale nel settore informatico, sequestro da 32 milioni e 64 indagati; Maxi frode nel Napoletano: sequestri per oltre 30milioni di euro, indagate 64 persone.

Napoli, la manifattura dell’alta moda contraffatta a due passi da piazza Garibaldi: scatta il sequestroUn vera e propria boutique d’alta moda. Non fosse altro che parliamo di abiti e accessori perfettamente contraffatti. Un volume enorme di merce – per un valore sul mercato ... ilmattino.it

Maxi sequestro aziende alcoliche: operazione da 2 milioni di euroLa Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del Tribunale Civile e Penale diNapoli ha disposto il sequestro di due compendi aziendali, ... laprovinciaonline.info

Mc Dona: Napoli risale C’è Juve-Pertosse Questa la prima pagina del 21 marzo del Corriere dello Sport facebook