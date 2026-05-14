Maxi sequestro di merce falsa a Palestrina | scoperti Rolex e capi firmati contraffatti

A Palestrina è stato effettuato un maxi sequestro di merce falsa, con la scoperta di numerosi prodotti di lusso contraffatti. Tra gli oggetti sequestrati ci sono scarpe griffate, borse di alta moda, piumini, accessori e orologi, tutti venduti online come se fossero autentici. La merce, risultata falsa, è stata posta sotto sequestro durante un'operazione che ha coinvolto diverse tipologie di prodotti contraffatti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellato un presunto giro di prodotti di lusso falsi. Scarpe griffate, borse di alta moda, piumini, accessori e orologi venduti online come autentici, ma in realtà completamente contraffatti. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Palestrina durante un’operazione che ha portato al sequestro di centinaia di articoli falsi e alla denuncia di tre persone. Nel mirino degli investigatori sono finiti prodotti con marchi di note maison internazionali come Rolex, Gucci, Louis Vuitton, Chanel e The North Face, trovati all’interno di una villetta nella periferia della città alle porte di Roma. La scoperta durante un controllo domiciliare.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi sequestro di merce falsa a Palestrina: scoperti Rolex e capi firmati contraffatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maxi giro del falso scoperto a Palestrina: sequestrati Rolex, Gucci e Louis Vuitton contraffattiCentinaia di capi e orologi falsi delle grandi firme sequestrati dai carabinieri a Palestrina. Napoli, maxi sequestro di capi contraffatti d’alta moda in centro: denunciato un 33enneUn ingente quantitativo di abbigliamento e accessori contraffatti è stato sequestrato dai carabinieri nel quartiere Pendino, a ridosso di piazza... Si parla di: Dai Rolex alle New Balance: l'e-commerce del falso nascosto in villa. Maxi giro del falso scoperto a Palestrina: sequestrati Rolex, Gucci e Louis Vuitton contraffattiScarpe firmate, borse di lusso, piumini, accessori e orologi venduti online come fossero originali. Ma dietro i marchi di Rolex, Gucci, Louis Vuitton, Chanel e The North Face si nascondeva un vasto gi ... fanpage.it Palestrina, casa trasformata in magazzino di merce contraffattaNel corso di un controllo sul territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno scoperto un vasto deposito di merce contraffatta all’interno di un’abitazione priv ... msn.com