Sanremo Bocelli cavalca Caudillo ma l’ingresso finisce sui social per un piccolo imprevisto con le feci del cavallo – Il video

Durante la serata di Sanremo, Andrea Bocelli è arrivato all’Ariston in sella a un cavallo bianco, un purosangue lusitano, dichiarando che si tratta di una passione di lunga data. Tuttavia, il suo ingresso è stato ripreso e diffuso sui social, dove un imprevisto legato alle feci del cavallo ha attirato l’attenzione degli utenti, interrompendo momentaneamente la scena.

Andrea Bocelli arriva all'Ariston in sella al suo cavallo bianco, un purosangue lusitano. «È una mia antica passione», ha detto a Carlo Conti. «A questa età bisognerebbe usare un po' di saggezza ma. Ho vinto nelle Nuove Proposte tanti anni fa, ora potrei vincere solo nelle Vecchie Proposte», ha aggiunto. L'ingresso ricorda la trionfale entrata che fece Roberto Benigni nel 2011 per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il cavallo di Bocelli si chiama Caudillo. Il termine è noto in Spagna e nell'America spagnola per essere stato attribuito a capi militari o politici, in particolare al generale Francisco Franco dal 1938, sulla scia dell'italiano duce per Mussolini e del tedesco Führer a Hitler.