Maxi incidente sulla A9 | 5 feriti tra cui un neonato tra Lomazzo e Fino Mornasco interviene l' elisoccorso

Quattro persone, tra cui un neonato, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla A9 tra Lomazzo e Fino Mornasco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elisoccorso ha trasportato uno dei feriti in ospedale. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente tra Lomazzo nord e Fino Mornasco in direzione Como per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

È di cinque feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto all'alba sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, che ha imposto la chiusura del tratto tra Lomazzo nord e Fino Mornasco in direzione Como. Lo scontro, è avvenuto intorno alle cinque al chilometro 27, ha coinvolto un camion, un furgone e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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