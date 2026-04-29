Incidente in via Rosario Nicoletti violento scontro tra due auto e un furgone | tre feriti

Questa mattina in via Rosario Nicoletti a Tommaso Natale si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone e due auto, provocando un violento scontro tra i mezzi. L’impatto ha causato tre feriti e ha provocato disagi alla circolazione, rallentando il traffico verso l’autostrada e viale Regione. La strada è rimasta bloccata per diverse ore mentre i soccorritori intervenivano sul posto.