Incidente in via Rosario Nicoletti violento scontro tra due auto e un furgone | tre feriti
Questa mattina in via Rosario Nicoletti a Tommaso Natale si è verificato un incidente che ha coinvolto un furgone e due auto, provocando un violento scontro tra i mezzi. L’impatto ha causato tre feriti e ha provocato disagi alla circolazione, rallentando il traffico verso l’autostrada e viale Regione. La strada è rimasta bloccata per diverse ore mentre i soccorritori intervenivano sul posto.
Uno scontro fra tre mezzi e la viabilità va in tilt. È successo questa mattina in via Rosario Nicoletti, a Tommaso Natale, dove si sono scontrati un furgone e due auto, creando non pochi problemi alla circolazione a tutti gli automobilisti diretti verso l'autostrada e viale Regione. Secondo un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente in via Rosario Nicoletti, violento scontro due auto e un furgone: tre feriti
Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti