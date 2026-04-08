A9 uscita Lago di Como chiusa per incidente | auto ribaltata 4 km di coda verso Chiasso

Mattinata complicata sulla A9 tra Lainate, Como e Chiasso, con l’uscita di Lago di Como chiusa intorno alle 8:30 a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto ribaltata. La chiusura ha provocato circa quattro chilometri di coda in direzione Chiasso, creando disagi per i veicoli in transito lungo questa arteria stradale. La strada rimane chiusa mentre vengono gestite le operazioni di soccorso e i rilievi.

Mattinata difficile per la viabilità lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove intorno alle 8:30 è stata chiusa l’uscita di Lago di Como, con pesanti ripercussioni sul traffico.All’origine dei disagi un incidente stradale avvenuto a Como, in via Asiago, a ridosso del viadotto Brogeda, quindi in. 🔗 Leggi su Quicomo.it A9, uscita Lago di Como chiusa dopo incidente: 4 km di coda verso ChiassoMattinata complicata per chi viaggia lungo la A9 Lainate-Como-Chiasso, dove intorno alle 8:30 è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como... Como, incidente in via Asiago: auto ribaltata, svincolo della A9 bloccato e traffico in tiltComo, 8 aprile 2026 - Uscita dell'autostrada A9 in direzione Como Lago chiusa in uscita, e in ingresso direzione Como Centro, con gravi ripercussioni... Temi più discussi: A9, notti di stop tra Como e Svizzera: tratti chiusi e svincoli off limits; Autostrada A9, nuova settimana di chiusure notturne; Autostrade, comincia il controesodo: attese code al confine di Stato; Traffico Pasqua e Pasquetta: i punti critici della viabilità in Lombardia su strade e autostrade. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA L’USCITA DI LAGO DI COMO PER LE PROVENIENZE DA LAINATE PER INCIDENTE SULLA VIABILITA’ ESTERNAA9 LAINATE-COMO-CHIASSO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA L’USCITA DI LAGO DI COMO PER LE PROVENIENZE DA LAINATE PER INCIDENTE SULLA VIABILITA' ESTERNARoma, 8 ... trasporti-italia.com Autostrada A9, chiusa l’uscita Lago di Como per incidente: 4 km di codaAlle 8:30 circa, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stata temporaneamente chiusa l’uscita di Lago di Como per le provenienze da Lainate, a causa di un incidente fuori dalla competenza autostradale. Attu ... comozero.it Lago di Como, denuncia dal paesino: "Il ponticello per il santuario più bello cade a pezzi, pericoloso e vergognoso". Articolo e lettera completa nel primo commento - facebook.com facebook Monte Bisbino Trail: lo spettacolo sopra il Lago di Como #Altro #maxinews x.com