Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A9 tra un camion, un furgone e un’automobile, provocando cinque feriti, tra cui un bambino di un anno. Il sinistro ha causato la chiusura temporanea di un tratto in direzione Como. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente. La carreggiata resta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Como – Incidente tra camion, furgone e automobile: chiuso un tratto dell’ autostrada A9 Milano-Como-Chiasso in direzione Como. L’incidente si è verificato poco dopo le 5.00 di questa mattina, sabato 16 maggio, all’altezza del km 27, nel tratto tra Lomazzo nord e Fino Mornasco che è stato poi appunto chiuso per permettere i soccorsi e l’intervento di ripristino della carreggiata. Pesanti le conseguenze del sinistro, che ha coinvolto tre veicoli tra cui un’auto che è finita ribaltata fuori dalla carreggiata. Cinque i feriti: due donne di 29 e 30 anni, due uomini di 31 e 53 anni e un bambino di appena un anno. La centrale Areu ha inviato sul posto sei mezzi di soccorso tra ambulanze e automediche, oltre all’ elisoccoso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Grave incidente sull’A9: 5 feriti tra cui un bimbo di un anno, chiuso un tratto dell’autostrada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Melito, grave incidente. Coinvolti anche due bambini

Sullo stesso argomento

Maxi incidente in A9 verso Como: scontro tra camion, furgone e auto ribaltata, tratto chiuso, tra i feriti un bimbo di un annoSulla A9 Milano-Como-Chiasso, dove poco dopo le 5 si è verificato un incidente gravissimo nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in...

Incidente oggi in A14 tra Pedaso e Grottammare, coinvolti due camion: tratto dell’autostrada chiuso e codeGrottammare, 6 maggio 2026 – Incidente in A14 oggi 6 maggio nel tratto tra Pedaso e Grottammare.

Grave incidente sull’A9: 5 feriti tra cui un bimbo di un anno, chiuso un tratto dell’autostradaCoinvolti un camion, un furgone e un’automobile che si è ribaltata. Circolazione bloccata tra Lomazzo nord e Fino Mornasco in direzione Como, forti ripercussioni sul traffico ... ilgiorno.it

Incidente sull’A9 verso la Svizzera: traffico in tilt tra Lomazzo Sud e NordCoinvolti più veicoli nell’impatto avvenuto nelle prime ore del mattino. Due persone soccorse, lunghe code e pesanti rallentamenti in direzione Chiasso. laprovinciadivarese.it