Durante le sessioni di preparazione agli esami di maturità, il 90% dei tutor ha osservato un aumento dei casi di ansia tra gli studenti. In molti di loro si manifestano sintomi di attacco di panico legati all’ansia da prestazione. I tutor devono affrontare anche problematiche di gestione dello stress, spesso più complesse della didattica stessa, per aiutare i ragazzi a superare le difficoltà emotive che accompagnano il percorso di preparazione.

? Domande chiave Come si trasforma l'ansia da prestazione in attacco di panico?. Perché i tutor devono gestire lo stress prima ancora della didattica?. Quali sono le proposte concrete per integrare il benessere nella scuola?. Come influisce il confronto digitale sulla costruzione dell'identità dei ragazzi?.? In Breve Il 53% dei docenti registra un aumento delle richieste di supporto per l'ansia.. Oltre un terzo dei giovani ha riferito episodi di attacchi di panico.. L'87% degli studenti associa verifiche e interrogazioni ad ansia persistente.. Il presidente Romano Pesavento chiede sportelli psicologici e percorsi di educazione emotiva.. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maturità, allarme salute mentale: il 90% dei tutor rileva ansia nei ragazzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Maturità e salute mentale: il CNDDU denuncia un disagio che non può più essere ignoratoIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha richiamato l’attenzione pubblica sul crescente disagio emotivo dei...

Scuola e salute mentale: nuova rete per i ragazzi a Montalbano? Cosa sapere Giovanni Chiariello e Ines Nesi si incontrano a Montalbano Jonico il 30 aprile.

Maturità e salute mentale: il CNDDU denuncia un disagio che non può più essere ignoratoIl Coordinamento Nazionale Docenti chiede sportelli psicologici stabili e percorsi di educazione emotiva: i numeri fotografano una generazione sotto pressione ... orizzontescuola.it

Allarme salute mentale: 1 adolescente su 7 soffre di disturbi psichici. Gli esperti: Chiedere aiuto subito fa la differenzaAnsia, depressione, ritiro sociale colpiscono sempre più giovani e l'età media continua ad abbassarsi. Per psichiatri e psicologi intervenire ai primi segnali è il segreto per uscirne ... skuola.net