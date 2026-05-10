Nel casertano meno di uno studente su due arriva alla maturità con competenze adeguate in italiano e matematica

In una regione del sud Italia, i dati sugli studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità mostrano che meno della metà raggiunge competenze soddisfacenti in italiano e matematica. Rispetto al periodo pre-pandemia, si registra un miglioramento, anche se il livello di preparazione rimane inferiore agli standard considerati adeguati. Le valutazioni ufficiali indicano che la percentuale di studenti con competenze insufficienti in entrambe le materie si attesta ancora su valori elevati.

Praticamente meno di uno studente su due arriva alla maturità con competenze inadeguate sia in italiano sia in matematica ma il quadro è in miglioramento rispetto al pre-Covid. E’ la fotografia della provincia di Caserta sui risultati delle prove Invalsi che emerge da un dossier, pubblicato su Il.🔗 Leggi su Casertanews.it

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