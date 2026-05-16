Mattia Furlani sfonda il muro dei mostri vince in Diamond League ed entra in un nuovo universo Howe a centimetri!
Durante la tappa di Diamond League, l’atleta ha superato un record personale, conquistando la vittoria in una gara molto combattuta. La competizione si è svolta sotto gli occhi di un pubblico numeroso, con molti atleti internazionali presenti. Furlani ha concluso la gara in modo brillante, battendo avversari di alto livello e segnando un nuovo risultato di rilievo per la sua carriera. La performance ha destato grande attenzione tra gli appassionati di atletica, suscitando commenti positivi sui social e tra gli esperti del settore.
Esplosivo, dirompente, scatenato, tranciante. Mattia Furlani ha pennellato la sua proverbiale firma d’autore sulla prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che è sbarcato a Keqiao (Cina) e che ha goduto della prova da urlo confezionata dal Campione del Mondo di salto in lungo. Il fuoriclasse laziale è volato a 8.43 metri (0,4 ms di vento a favore) in occasione del secondo tentativo ed è entrato ulteriormente in una nuova dimensione in termini tecnici, a ennesima riprova di una caratura agonistica mastodontica e che a ogni uscita si apprezza in dosi sempre più consistenti. Una staffilata... 🔗 Leggi su Oasport.it
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