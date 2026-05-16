LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Attesa per Iapichino

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la tappa della Diamond League di atletica leggera a Shanghai, con diverse gare in programma. Tra gli atleti in evidenza ci sono Furlani, che ha ottenuto un trionfo, e Howe, che ha migliorato il suo record personale di poco. È attesa anche la presenza di Iapichino, pronta a scendere in pista. A partire dalle 12.26 si disputa la gara di getto del peso femminile, con le atlete coinvolte tra cui Jessica Schilder, proveniente dai Paesi Bassi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26: A breve il via del getto del peso donne. Queste le protagoniste: 1 Jessica Schilder (NED) – 20.69 2 Chase Jackson (USA) – 20.95 3 Yemisi Mabry (GER) – 20.37 4 Sarah Mitton (CAN) – 20.68 5 SONG Jiayuan (CHN) – 20.38 6 Jaida Ross (USA) – 20.13 7 Fanny Roos (SWE) – 19.66 8 Maggie Ewen (USA) – 20.45 9 ZHANG Linru (CHN) – 19.47 10 Danniel Thomas-Dodd (JAM) – 19.77 12.25: 5.40 superato da Bradford, Collet, Huang, Kendricks, Marschall, Vloon. Si sale a 5.60 12.23. VITTORIA CON RECORD PERSONALE PER MATTIA FURLANI! Nullo il sesto salto di Anvarov che è terzo 12.22: 7.95 per Saraboyukov che non si migliora 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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