LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Attesa per Iapichino

Oggi si svolge la tappa della Diamond League di atletica leggera a Shanghai, con diverse gare in programma. Tra gli atleti in evidenza ci sono Furlani, che ha ottenuto un trionfo, e Howe, che ha migliorato il suo record personale di poco. È attesa anche la presenza di Iapichino, pronta a scendere in pista. A partire dalle 12.26 si disputa la gara di getto del peso femminile, con le atlete coinvolte tra cui Jessica Schilder, proveniente dai Paesi Bassi.

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