LIVE Atletica Diamond League Shanghai 2026 in DIRETTA | trionfo Furlani! Personale e record di Howe a un soffio Attesa per Iapichino
Oggi si svolge la tappa della Diamond League di atletica leggera a Shanghai, con diverse gare in programma. Tra gli atleti in evidenza ci sono Furlani, che ha ottenuto un trionfo, e Howe, che ha migliorato il suo record personale di poco. È attesa anche la presenza di Iapichino, pronta a scendere in pista. A partire dalle 12.26 si disputa la gara di getto del peso femminile, con le atlete coinvolte tra cui Jessica Schilder, proveniente dai Paesi Bassi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26: A breve il via del getto del peso donne. Queste le protagoniste: 1 Jessica Schilder (NED) – 20.69 2 Chase Jackson (USA) – 20.95 3 Yemisi Mabry (GER) – 20.37 4 Sarah Mitton (CAN) – 20.68 5 SONG Jiayuan (CHN) – 20.38 6 Jaida Ross (USA) – 20.13 7 Fanny Roos (SWE) – 19.66 8 Maggie Ewen (USA) – 20.45 9 ZHANG Linru (CHN) – 19.47 10 Danniel Thomas-Dodd (JAM) – 19.77 12.25: 5.40 superato da Bradford, Collet, Huang, Kendricks, Marschall, Vloon. Si sale a 5.60 12.23. VITTORIA CON RECORD PERSONALE PER MATTIA FURLANI! Nullo il sesto salto di Anvarov che è terzo 12.22: 7.95 per Saraboyukov che non si migliora 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
200M Shanghai Diamond League | Elite Women Lineup | Shericka, Richardson, Battle, Prandini
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