Mattia Furlani e Larissa Iapichino volano in Cina per la prima tappa di Diamond League

Due atleti italiani si preparano a partecipare alla prima tappa della Diamond League 2026, che si svolgerà a Keqiao sabato 16 maggio. Si tratta di Mattia Furlani e Larissa Iapichino, che si sono recati in Cina per la competizione. La manifestazione rappresenta l'apertura ufficiale del circuito internazionale di atletica, con le due stelle italiane pronte a confrontarsi con altri atleti di livello mondiale. La gara si terrà in una località nota per le sue infrastrutture sportive e per l'organizzazione dell'evento.

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