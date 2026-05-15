Mattia Furlani e Larissa Iapichino volano in Cina per la prima tappa di Diamond League
Due atleti italiani si preparano a partecipare alla prima tappa della Diamond League 2026, che si svolgerà a Keqiao sabato 16 maggio. Si tratta di Mattia Furlani e Larissa Iapichino, che si sono recati in Cina per la competizione. La manifestazione rappresenta l'apertura ufficiale del circuito internazionale di atletica, con le due stelle italiane pronte a confrontarsi con altri atleti di livello mondiale. La gara si terrà in una località nota per le sue infrastrutture sportive e per l'organizzazione dell'evento.
Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Keqiao. Il circuito itinerante di atletica leggera riapre i battenti dunque in Asia con un doppio appuntamento cinese (il 23 maggio ci si sposterà a Xiamen) dopo lo slittamento al 19 giugno del meeting di Doha che avrebbe dovuto aprire il calendario. Sulla pedana dello stadio di Shaoxing vedremo in azione sia Mattia Furlani che Larissa Iapichino, le due stelle del salto in lungo italiano, per quello che sarà il loro debutto stagionale all’aperto quasi due mesi dopo aver centrato l’argento ai Campionati del Mondo indoor di Torun. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Furlani e Iapichino pronti per il debutto stagionale all’aperto: primo esame in Diamond League a ShanghaiSaranno due i rappresentanti italiani che prenderanno parte alla tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Shanghai.
LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: argento Larissa Iapichino, Fabbri stecca la gara. Ultime finali con Furlani alle 17.40CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA L’ITALIA PUÒ VINCERE IL MEDAGLIERE? GLI ASSI DELL’ULTIMA...
Nell'occasione dell'apertura stagionale della Diamond League 2026, Mattia Furlani, insieme a Larissa Iapichino, saranno gli unici due Azzurri presenti sabato 16 maggio a Shanghai per la prima tappa outdoor. E proprio Mattia ha parlato dei suoi programmi fu facebook
Mattia Furlani e Larissa Iapichino volano in Cina per la prima tappa di Diamond LeagueIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista della tappa inaugurale della Diamond League 2026, in programma sabato 16 maggio a Keqiao. Il ... oasport.it
Mattia Furlani: Il record italiano di Howe è alla portata. Nel 2027 potrei aggiungere i 100 metri…Mattia Furlani sarà uno dei protagonisti principali dell'atletica italiana nella stagione all'aperto che culminerà ad agosto con i Campionati Europei di ... oasport.it