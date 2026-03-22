Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor 2026, venendo beffato dal nome che non ti aspetti: il portoghese Gerson Baldé, capace di tirare fuori il coniglio dal cilindro nel momento più importante e di trionfare con un balzo da 8.46 metri, firmato al sesto tentativo e con cui ha superato il nostro portacolori all’ultima curva. Si pensava a un duello pirotecnico tra il fuoriclasse laziale e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, invece è sbucato in maniera totalmente inattesa il 26enne lusitano, che fino a stasera non si era spinto oltre 8.32 e che nel proprio palmares vantava soltanto un quarto posto agli Europei in sala e un’ottava posizione nell’ultima rassegna iridata al coperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani battuto dall’avversario a sorpresa: “un millimetro” per l’apoteosi con misura sublime. Argento ai Mondiali Indoor

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