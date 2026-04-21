Durante un recente evento atletico, Mattia Furlani ha partecipato a una gara di salto in lungo in condizioni di vento contrario di 2,2 metri al secondo. In questa occasione, ha realizzato una misura superiore a quella di atleti come Lewis e Pedroso. La competizione ha portato alla luce un possibile nuovo concorrente nel panorama del salto, aprendo nuovi scenari per le prossime gare.

Sembra essere spuntato un nuovo avversario per Mattia Furlani e il salto in lungo potrebbe essersi arricchito di un nuovo interprete estremamente interessante. Il Campione del Mondo all’aperto e fresco argento indoor (poche settimane fa venne sorpreso dall’inatteso portoghese Gerson Baldé a Torun) ha osservato a distanza un exploit totalmente inaspettato dalla maggior parte degli appassionati, per opera di un nome nei fatti totalmente nuovo. Stiamo parlando di Tafadzwa Chikomba, atleta classe 2001 dello Zimbabwe che è atterrato a 8.25 metri a Eugene (USA). La misura è eccellente di suo, ma a fare scalpore è il dato del vento con cui l’ha ottenuta: addirittura 2,2 ms di brezza contraria! Con Eolo in faccia in dimensioni copiose, questo saltatore africano si è spinto così lontano, diventando il nono uomo della stagione (guida Baldé con 8.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani scopre un nuovo avversario? Volo siderale con 2,2 m/s di vento contrario! Misura super dopo Lewis e Pedroso

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